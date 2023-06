Op de Champs-Élysées in Parijs stonden zondag 1779 bureaus klaar voor een massaal dictee. Meer dan 5000 deelnemers schreven in een paar rondes op de beroemde laan een voorgelezen tekst op. Volgens de Franse zender BFM werd de poging door Guinness World Records goedgekeurd en is officieel het wereldrecord gevestigd.