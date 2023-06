De wereldwijde prijzen van voedsel zijn afgelopen maand gedaald tot het laagste niveau in twee jaar tijd. Dat meldt de Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) op basis van eigen berekeningen. In april lieten de voedselprijzen nog voor het eerst in een jaar tijd een onverwachte stijging zien, terwijl de inflatie in de meeste landen juist wat begint te dalen.