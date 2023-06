Techbedrijven helpen beurs in Hongkong aan flinke winst

De aandelenbeurs in Hongkong schoot vrijdag omhoog dankzij sterke koerswinsten van de Chinese techbedrijven. Beleggers waren opgelucht dat ook de Amerikaanse Senaat het akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid heeft goedgekeurd. Eerder stemde het Huis van Afgevaardigden al in met de schuldendeal. Daardoor is voorkomen dat de Verenigde Staten voor het eerst in de geschiedenis zonder geld zouden komen te zitten.