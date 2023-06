Iran heeft dit jaar al drie keer zoveel mensen geëxecuteerd vanwege drugsmisdaden dan rond dezelfde tijd van het jaar in 2022, meldt Amnesty International vrijdag. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn in 2023 ten minste 173 mensen opgehangen nadat zij in „systematisch oneerlijke processen” werden veroordeeld voor drugsgerelateerde misdrijven.