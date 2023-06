Een noodopvang voor asielzoekers in Delft kan in elk geval nog twee jaar openblijven, en maximaal vijf jaar lang. Daarnaast wordt de locatie uitgebreid. De plek biedt nu ruimte aan 220 vluchtelingen en dat worden er 320. De opvang is aan het Manderspark, op het terrein van de TU Delft en bij de A13 aan de zuidkant van de stad.