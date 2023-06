Kosovo is bereid nieuwe lokale verkiezingen te houden in het noorden van het land, waar de Servische gemeenschap protesteert tegen de aanstelling van burgemeesters van Albanese afkomst. President Vjosa Osmani zei dat na een overleg met onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Moldavië. Die twee drongen aan op een nieuwe stembusgang.