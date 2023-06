Supermarktconcern Ahold-Delhaize eindigde donderdag bij de grote verliezers in de Amsterdamse AEX-index. In Nederland steeg de inflatie in mei opnieuw, wat slecht nieuws kan zijn voor de verkopen van supermarkten. Maar ook in andere Europese landen werd voedsel nog altijd aanzienlijk duurder, zelfs als de inflatie in algehele zin minder hard steeg. Ahold-Delhaize daalde 0,9 procent.