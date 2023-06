Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) staat nog steeds achter de aangifte tegen de voormalige verpleger die in verband wordt gebracht met een twintigtal sterfgevallen, hoewel de man nu vrijkomt. De raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland meldde donderdag dat de verdenking tegen hem niet sterk genoeg is om „verdere voortzetting van het voorarrest te rechtvaardigen”.