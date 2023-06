Zuid-Holland gaat ‘luie’ inwoners stimuleren om meer te bewegen

Inwoners van Zuid-Holland bewegen minder vergeleken met andere delen van het land en dus gaat de provincie actie ondernemen. De Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de aanbevelingen in een onderzoek van onder meer het Mulier Instituut naar het ‘beweeggedrag’ van Zuid-Hollanders. „Het is aan het komend college van GS om op grond van dit onderzoek tot beleidsrijke keuzes te komen die Zuid-Holland meer in beweging brengen”, zegt Anne Koning, de huidige gedeputeerde voor Recreatie en Sport.