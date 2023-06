Het gaat nog zeker tot na de zomervakantie duren voordat het asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in het Twentse Albergen er is. De gemeente Tubbergen heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om meer informatie gevraagd rond de aanvraag van een omgevingsvergunning, bevestigt het COA berichtgeving van RTV Oost.