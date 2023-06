Nederland bekijkt of het nog meer Patriot-luchtafweerraketten of onderdelen daarvoor naar Oekraïne kan sturen. De bondgenoten van Oekraïne moeten het land dringend van meer luchtafweergeschut voorzien, zei premier Mark Rutte bij aankomst op de Europese top in Moldavië. Hij hoopt andere landen ook over te halen om Oekraïne Patriots te leveren.