Als het minder goed zou gaan voor Oekraïne in de strijd tegen Rusland moet Europa volgens premier Mark Rutte niet afhaken, maar juist meer humanitaire, financiële en militaire steun geven. Dat is de belangrijkste boodschap die Rutte in zijn speech voor de bijna vijftig Europese leiders op een top in Moldavië meegeeft, zei hij zelf bij aankomst.