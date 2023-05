Rosneft, het grootste olieconcern van Rusland, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een fors hogere winst geboekt dan in de voorgaande periode ondanks de harde westerse sancties tegen de Russische olie-industrie over de oorlog in Oekraïne. Rosneft profiteerde onder meer van een hogere productie van ruwe olie en gas en verlaagde zijn kosten voor het winnen van fossiele brandstoffen.