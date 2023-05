Gemeenten willen duidelijkheid over geld en aanpak energiearmoede

Gemeenten willen dat er meer duidelijkheid komt vanuit het Rijk hoeveel geld er de komende jaren beschikbaar is voor de aanpak van energiearmoede. Ook willen ze dat Den Haag duidelijker de leiding pakt bij de bestrijding daarvan, zeggen beleidsbepalers van gemeenten in een onderzoek van TNO. Dat onderzoeksinstituut bekijkt sinds september vorig jaar energiearmoede op structurele basis, in samenwerking met verschillende ministeries en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).