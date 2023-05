De provincie Overijssel laat onderzoeken of de dood van 23 koeien op een veehouderij in de buurt van Kampen te maken heeft met mogelijk vervuilde grond in de buurt. Een motie van JA21, SP, Forum voor Democratie en de BoerBurgerBeweging in Overijssel werd tijdens de vergadering van Provinciale Staten aangenomen, met 36 stemmen voor en 10 tegen.