DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak rondom de Drentse ‘kofferbakmoord’ heeft opnieuw geen resultaat opgeleverd. Dit bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagavond na berichtgeving in De Telegraaf en het Dagblad van het Noorden. Eerder deden politie en justitie al een DNA-verwantschapsonderzoek in 2019, dat leverde niks op.