Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet genoeg voorbereid op rampen

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn nog steeds onvoldoende voorbereid op rampen, terwijl de kans op een noodsituatie als een vernietigende orkaan hier groot is. In 2017 werd Caribisch Nederland geraakt door de orkanen Irma, Jose en Maria. De crisisorganisatie hield stand, maar had veel beter gekund, concludeerde de inspectie daarna. Een dinsdag gepubliceerd rapport laat zien dat lang niet alle aanbevelingen die toen zijn gedaan, zijn opgevolgd.