Het voorkeurslijstje boeken van de Goudse burgemeester Pieter Verhoeve is uitgebalanceerd. Voor elk wat wils: recht, historie, Oranje, Gouda, kerk, maatschappij. „Lezen is kiezen, letterlijk. Zoals Ruth aren las, aren koos. Het laat zien waar ik vandaan kom en waar ik nu ben. Dit lijstje is de top, maar weliswaar de top van dit moment. Het is dus geen stalen canon.”