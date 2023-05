In 1916 verscheen het Nieuwe Testament in het Papiaments. Zeven protestantse Arubaanse vrouwen verrichtten het vertaalwerk. Ds. J. Rinzema: „Geen mannen dus; geen Curaçaose vrouwen; geen rooms-katholieken.” Hernieuwde aandacht voor hun werk past goed in de viering van tweehonderd jaar Protestantse Kerk op Aruba.