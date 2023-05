De politie heeft zich zaterdagochtend in groten getale opgesteld rond de Utrechtsebaan in Den Haag, het deel van de A12 dat actievoerders van Extinction Rebellion wil gaan blokkeren. Eén rijbaan van de snelweg is afgesloten, en een groep ME’ers heeft zich in een linie opgesteld in de middenberm, om zo demonstranten tegen te houden. Ook is er volop politie te paard en staan er meerdere politiebusjes klaar.