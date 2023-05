Aandacht voor update Aalberts en Fed-notulen op beurzen

Op de Amsterdamse beurs verwerken beleggers woensdag onder meer een handelsbericht van Aalberts. De industrieel toeleverancier zag de omzet in de eerste vier maanden van het jaar met ruim 6 procent stijgen. Ook had Aalberts minder last van problemen in de toeleveringsketen en nam het orderboek verder toe. Het bedrijf kondigde tevens aan Stéphane Simonetta in de tweede jaarhelft te benoemen tot nieuwe topman. De Fransman, die momenteel de baas is van de industrietak van de Deense pompfabrikant Grundfos, volgt bestuursvoorzitter Wim Pelsma op die eind vorig jaar zijn vertrek aankondigde.