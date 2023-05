VluchtelingenWerk ziet ook dat IND tegen grenzen aanloopt

VluchtelingenWerk sluit zich aan bij het rapport dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dinsdag naar buiten heeft gebracht. De stichting ziet dezelfde capaciteitsproblemen die de dienst zelf ook signaleert en vindt het goed dat de IND in het rapport openheid geeft over waar de knelpunten in de uitvoering zitten. VluchtelingenWerk stelt dat er al jaren te weinig capaciteit is bij de IND en noemt dit het gevolg van „politieke maatregelen die vooral gericht zijn op het afwijzen van asielaanvragen”.