Het spijt minister Dennis Wiersma dat medewerkers van zijn fractie in zijn tijd als Kamerlid last hebben gehad van zijn gedrag en nu te maken krijgen met negatieve pers. Dinsdag ging de bewindsman in gesprek met de fractie. Die sprak daarna het vertrouwen uit in de minister en zijn belofte dat zijn wangedrag tot het verleden behoort, meldt fractievoorzitter Sophie Hermans.