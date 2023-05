Positief waarderen hoeft niet op z’n Amerikaans

„Het lijkt soms makkelijker om op een negatieve manier over en met elkaar te praten dan op een positieve. Alledaagse opmerkingen over dingen die beter zouden kunnen, zijn soms gemakkelijk gezegd. „Jij begint altijd zo laat met je huiswerk” of „Waarom heb je je kamer nu nog steeds niet opgeruimd?”, liggen vaak meer voor in de mond dan iets als: „Dit vind ik echt zo leuk van jou.” Terwijl juist dat laatste verbondenheid schept.” beeld iStock