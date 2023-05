Een van de meest complexe dijkversterkingen uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma start maandag bij de Scania Haven in Zwolle. Daar wordt een damwandplank van 12 meter lengte in de dijk langs het Zwarte Water geslagen. Dat is het begin van 7,5 kilometer dijkversterking dwars door Zwolle. Waterschap WDODelta gaat de klus uitvoeren.