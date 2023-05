Bedrijven en organisaties vragen om stop op fossiele subsidies

Een coalitie van 97 financiële en kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke en klimaatorganisaties roept in een brandbrief het kabinet op om te stoppen met fossiele subsidies. De brief is maandag gepubliceerd in NRC en ondertekend door onder meer OxfamNovib, vredesorganisatie PAX, vakbond FNV, Triodos Bank en de pensioenfondsen ABP en PME. „Miljarden vloeien vanuit de samenleving weg naar vervuilende bedrijven”, staat in de brief. „Terwijl de samenleving versnelt blijft u, geacht kabinet, met één voet krachtig op de rem trappen.”