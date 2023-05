Extinction Rebellion wandelt vanaf zondag in zeven dagen tijd vanaf Arnhem langs de A12 naar Den Haag. Ze lopen over de paden beschikbaar voor voetgangers. De mars eindigt op 27 mei, de dag dat de klimaatactiegroep wederom de A12 in Den Haag wil blokkeren. Daarmee demonstreert Extinction Rebellion tegen subsidies van de overheid aan de fossiele industrie.