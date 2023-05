De Nederlandse zakenman Edwin Onno van Ingen is op de Amerikaanse sanctielijst voor Rusland gezet. Volgens Washington werkt hij via zijn bedrijf Ronin Management B.V. in Hillegom samen met Russische laboratoria die gericht zijn op het ontwikkelen van kernwapens. Zelf reageert de Nederlander geschrokken op de Amerikaanse sancties. „Dit overvalt me nogal”, geeft hij aan. „En het is ook onrechtvaardig.”