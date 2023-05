Rusland heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De Britse aanklager, Karim Khan, stond in maart juist aan de basis van het arrestatiebevel tegen de Russische president Vladimir Poetin vanwege oorlogsmisdaden die gepleegd zouden zijn in Oekraïne.