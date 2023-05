Foot Locker ging vrijdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse sportschoenenketen, die in Nederland ook enkele tientallen winkels heeft, boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Het bedrijf sprak zelf van een duidelijke verzwakking van de verkopen door de verslechterde economische omstandigheden en verlaagde ook zijn winstverwachting voor het hele jaar.