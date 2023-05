Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft al zijn Russische activiteiten verkocht aan een lokale investeerder. Het gaat daarbij om een fabriek in Kaloega, opslagplaatsen en ondersteunende diensten op de Russische markt. Volkswagen had eerder al de productie in Rusland en de export naar het land stopgezet vanwege de oorlog in Oekraïne.