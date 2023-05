Het aantal zwartrijders in het openbaar vervoer is flink gestegen sinds het laatste jaar voor de coronapandemie. De Amsterdamse vervoerder GVB bevestigt na berichtgeving in Het Parool dat het aantal reizigers zonder kaartje vorig jaar met 50 procent is toegenomen vergeleken met de jaren voor corona. Ook het Rotterdamse RET betrapte in 2022 meer zwartrijders, vooral in trams.