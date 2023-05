Broodfokker Deurne verstopt bijna 120 honden op verlaten terrein

De Landelijke Inspectie Dierenbescherming LID heeft bijna 120 honden afgenomen van een broodfokker in Deurne. De inspectie had de fokker een sanctie in het vooruitzicht gesteld als deze zijn honden niet beter verzorgde. Volgens een woordvoerder van de LID heeft de man in de nacht van zondag op maandag alle honden uit de fokkerij weggebracht naar een verlaten terrein 200 meter verderop. Daar had de fokker de honden in schuren verstopt, maakte de LID vrijdag bekend.