LTO: perspectief en stikstof heetste hangijzers in landbouwoverleg

Perspectief voor boeren en de stikstofaanpak zijn twee van de belangrijkste thema’s voor de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) waarover in het landbouwoverleg een knoop moet worden doorgehakt. Dat bijna 24 uur durende overleg is donderdag in de vroege ochtend gestopt om op een later moment verder te gaan. Als het kabinet geen stappen zet, is het nog maar de vraag of LTO uiteindelijk een handtekening onder het landbouwakkoord zet.