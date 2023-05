Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, hoeft geen schadevergoeding aan Farmers Defence Force (FDF) te betalen. De boerenactiegroep had 20.000 euro geëist omdat Paternotte in twee tweets kritiek had geuit. Dat was niet onrechtmatig, besloot de kantonrechter in Leiden woensdag.