De politierechter van de rechtbank in Maastricht heeft woensdag in een snelrechtzaak een 29-jarige man uit Eijsden wegens poging tot zware mishandeling veroordeeld tot 60 dagen gevangenisstraf waarvan 56 voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. De man heeft op 6 mei bij een tankstation in Maastricht een agent een kopstoot gegeven. Dat leidde tot flink letsel bij de agent, waaronder een gebroken neus.