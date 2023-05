Het financieel beheer bij de rijksoverheid schiet nog steeds tekort. Tien van de twaalf ministeries hadden hun zaakjes vorig jaar onvoldoende op orde. Dat constateert de Algemene Rekenkamer in zijn verantwoordingsonderzoek, waarin jaarlijks wordt gekeken of het kabinet wel zorgvuldig genoeg is omgesprongen met belastinggeld.