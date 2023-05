Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) wil meer waarborgen in de beoogde Europese Mediawet waarmee de pers tegen inmenging in redactionele inhoud wordt beschermd. Ook wil ze dat er „expliciet” in komt te staan dat zzp-journalisten hun persoonlijke levenssfeer mogen beschermen en geen contactgegevens openbaar hoeven te maken, zei ze in Brussel na afloop van een vergadering met haar EU-collega’s.