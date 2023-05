De Jonge denkt dat besluit over asielstelsel nog enige weken kost

Het politieke overleg over een toekomstig asielbeleid zal nog enkele weken in beslag gaan nemen, denkt minister Hugo de Jonge (Wonen en Ruimtelijke Ordening). Hij zei na afloop van een nieuw overleg van de top van het kabinet met de meest betrokken bewindslieden dat eind mei waarschijnlijk te vroeg is. „Ik denk dat we meer tijd nodig zullen hebben om er daadwerkelijk uit te komen.” Een coalitiebron had eerder gezegd dat de ministerraad op 26 mei vermoedelijk een besluit neemt over migratie- en asielbeleid.