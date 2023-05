De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen is de afgelopen jaren harder omlaaggegaan dan in andere westerse landen, meldt het Expertisecentrum Nederlands. Voor het eerst in vijftien jaar zijn kinderen hier niet beter in lezen dan gemiddeld in de andere 21 landen die zijn onderzocht. Onderzoekers concluderen hieruit dat de uitbraak van het coronavirus en de daardoor gemiste lesuren niet de enige oorzaak kan zijn.