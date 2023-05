Koning Willem-Alexander is volgende week woensdag aanwezig bij de viering van het 225-jarig bestaan van Rijkswaterstaat in Fort Lent in Nijmegen. De vorst wordt welkom geheten door directeur-generaal Michèle Blom van Rijkswaterstaat, minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van dat ministerie.