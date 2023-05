De formerende partijen in de provincie Overijssel zetten naar eigen zeggen in op een open, transparante en betrouwbare manier van besturen. De formateurs Wout Wagenmans en Ingrid Geveke gebruiken daarvoor in een update aan de Provinciale Staten over het formatieproces de in het oosten van het land bekende term ‘noaberschap’, wat staat voor oog hebben voor elkaar en elkaar willen helpen.