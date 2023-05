Philips en chipbedrijven zetten AEX op kleine winst

De AEX-index op het Damrak liet dinsdag een kleine plus zien, mede dankzij een stevige koerswinst van Philips. Het zorgtechnologieconcern liet op basis van eigen onderzoek weten dat het merendeel van zijn slaapapneu-apparaten wel degelijk veilig was. De defecte slaapapneu-apparaten, waarin het isolatieschuim kon verbrokkelen, houden Philips al jaren in de greep en kosten het bedrijf honderden miljoenen euro’s. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML deden goede zaken, na de flinke koerswinsten bij Amerikaanse en Japanse branchegenoten.