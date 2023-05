De verkiezingen in Turkije zijn ondanks de goede organisatie niet eerlijk en niet democratisch verlopen. Met name de vervolging van politieke oppositie en censuur van de media zorgden voor een „ongerechtvaardigd voordeel” voor de zittende regering van Erdogan. Dat stellen waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE).