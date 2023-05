Wisselend beeld op Wall Street, hoop op deal schuldenplafond

De aandelenbeurzen in New York lieten maandag een wisselend beeld zien. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de ruzie tussen de Democraten en Republikeinen over het schuldenplafond. De Amerikaanse president Joe Biden liet afgelopen weekeinde weten naar verwachting dinsdag te zullen praten met de leiders van het Congres en optimistisch te blijven over het bereiken van een akkoord over de verhoging van het schuldenplafond. Biden vertrekt woensdag naar Japan voor de G7-top in Tokio.