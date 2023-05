De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de afgelopen maand goud en munten met een totale waarde van 10,4 miljard euro verhuisd. De laatste lading is maandag afgeleverd in Zeist, waar een zogeheten Cashcentrum is ingericht. Ook een grote hoeveelheid bankbiljetten ging mee, met een waarde van ruim 4,5 miljard euro. Volgens DNB is daarmee de verhuisoperatie „succesvol afgerond”.