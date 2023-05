De politie heeft een 22-jarige man en een 20-jarige vrouw aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Tilburg. Op de parkeerplaats van een supermarkt op het Bart van Peltplein werd zondagavond een man van 21 jaar in zijn been geschoten. De politie houdt er rekening mee dat het schietincident te maken had met drugs.