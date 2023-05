Nooit zal ik het moment vergeten dat ik, aan het begin van deze eeuw, Israël voor het eerst bezocht. Het vliegtuig waarin we zaten had als bestemming Tel Aviv. Maar om onduidelijke redenen werd er eerst doorgevlogen naar Eilat in het zuiden, was er daar een tussenstop en vlogen we vervolgens terug naar vliegveld Ben Gurion bij Tel Aviv.