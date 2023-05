Damrak stevent af op licht positief begin van week

De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht positief te beginnen aan de nieuwe beursweek. Ook de andere Europese aandelenmarkten zullen naar verwachting met kleine winsten openen. Beleggers kijken deze week onder meer uit naar de kwartaalresultaten van verzekeraar Aegon. In de Verenigde Staten komen grote winkelbedrijven als Walmart, Target, Kohl’s en Home Depot later in de week met cijfers. Die geven mogelijk meer inzicht of de Amerikaanse economie wel of niet in een recessie belandt.