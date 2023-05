Bouwinstituut: woning uit fabriek nauwelijks oplossing woonkrapte

Woningen die kant-en-klaar uit de fabriek komen en op de bouwplaats alleen in elkaar hoeven te worden geschroefd zijn maar beperkt inzetbaar, stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een rapport. Slechts in 15 procent van de nieuwbouwprojecten zijn er voordelen voor deze methode ten opzichte van normale bouw. Vooral bij kleinere projecten en bij flats met meer dan vijf verdiepingen is prefabbouw moeilijk toe te passen.